Polo waarin vermoorde Serdar Ay reed werd al langer gevolgd

De politie heeft nieuwe aanwijzingen dat de 33-jarige Serdar Ay die in oktober in Osdorp werd doodgeschoten mogelijk niet het beoogde doelwit was. De recherche hield er na het schietincident al direct rekening mee dat mogelijk de verkeerde persoon was doodgeschoten omdat het slachtoffer die nacht in een geleende Volkswagen Polo reed.

'Onder de zwarte Volkswagen Polo waar Serdar de nacht van zijn dood in reed, hebben wij een peilbaken aangetroffen, een apparaatje waarmee je een auto kunt volgen', zegt Lex van Liebergen van de politie Amsterdam. Serdar Ay werd neergeschoten in de vroege ochtend van dinsdag 20 oktober. Op de stoep tussen de Vreedenhaven en de Hoekenes werd hij zwaargewond aangetroffen. Zijn verwondingen waren zo ernstig dat hij enkele uren later in het ziekenhuis overlijdt. 'Degene van wie Serdar de auto had geleend wist hier niets van af. Dat versterkt bij ons het idee dat niet Serdar maar die persoon het beoogde slachtoffer was. De volgapparatuur blijkt 5 dagen voor de moord hier op de hoek van de Nicolaas Beetsstraat met de Kinkerstraat onder de auto te zijn geplaatst. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag 13 op woensdag 14 oktober rond 3 uur. Daar moeten handelingen voor aan de auto zijn verricht, zoals eromheen lopen en eronder kruipen. Misschien heeft er zelfs wel een tweede persoon op de uitkijk gestaan. We horen het graag als iemand dat heeft gezien', zegt de woordvoerder.

De auto zou geobserveerd kunnen zijn toen hij geparkeerd stond op de Vreedenhaven in Osdrop. Serdar leent die avond rond 22.30 uur de zwarte Polo om eten te halen, hij droeg toen: een zwarte jas, zwarte broek, zwart met groene gympen en waarschijnlijk een zwarte pet. Hij rijdt naar de Kentucky Fried Chicken aan de Zuidermolenweg. Daarna rijdt hij door naar het buurthuis aan de Adingerdorphof. Serdar brengt rond 01.45 uur een vriend naar huis in Geuzenveld. Ze rijden onder andere via de Troelstralaan, de Colijnstraat en de Ruys de Beerenbrouckstraat. Daarna rijdt hij via de Ookmeerweg en de Reimerswaalstraat terug naar Osdorp. 'Uiteindelijk komt Serdar Ay tegen tweeën terug op de Vreedenhaven om zijn eigen auto op te halen en de sleutels van de geleende auto terug te geven. Terwijl hij overstapt in zijn Smart, wordt hij onder vuur genomen', zegt van Liebergen.

Vluchtroute In oktober, kort na het schietincident, kon de politie al iets vertellen over de mogelijk vluchtroute. De twee vermoedelijke schutters waren via het gras aan de Hoekenesgracht richting de Osdorperban gevlucht. 'Mijn collega’s zijn op die route gaan zoeken naar achtergelaten sporen. En hebben daar toen inderdaad een automatisch wapen aangetroffen. We gaan ervan uit dat dit het wapen is dat werd gebruikt bij de liquidatie van Serdar Ay. Experts die naar het wapen hebben gekeken, geven aan dat het ‘knullig’ of ondeskundig is gebruikt. En daarbij hebben deze mannen dus mogelijk ook nog het verkeerde doelwit neergeschoten.'

De daders worden nog altijd gezocht. Of de schutters op de Osdorperban naar links zijn gevlucht richting de Baden Powellweg of naar rechts richting Meer en Vaart is nog altijd onduidelijk, ook daar zou de politie graag informatie over ontvangen.