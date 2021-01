Aantal nieuwe coronabesmettingen in week tijd met twaalf procent gedaald

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de regio Amsterdam gaat verder omlaag. In de week van 4 tot en met 10 januari is het aantal positieve testen met 12 procent gedaald ten opzichte van de week ervoor.

Binnen Amsterdam werd een toename gezien in stadsdeel Centrum en een afname in alle andere stadsdelen. Nieuw-West bevond zich boven het risiconiveau 'zeer ernstig', de overige stadsdelen zaten tussen de risiconiveaus 'ernstig' en 'zeer ernstig'.

Dat blijkt uit de zojuist gepubliceerde weekcijfers van de GGD. Amsterdam, Diemen en Amstelveen bevonden zich, qua aantallen besmettingen, tussen de risiconiveaus 'ernstig' en 'zeer ernstig'. In Amsterdam ging het om 211 besmettingen per honderdduizend inwoners.

Risiconiveau 'zeer ernstig' ligt op hoger dan 250 besmettingen per honderdduizend inwoners. Bij risiconiveau 'ernstig' gaat het om 150 tot 250 besmettingen per honderdduizend inwoners, bij 'zorgelijk' om 50 tot 150 besmettingen per honderdduizend inwoners en bij 'waakzaam' om lager dan 50 besmettingen per honderdduizend inwoners.

Voor het bepalen van de risiconiveaus wordt overigens niet alleen naar het aantal nieuwe besmettingen gekeken, maar ook naar de situatie in ziekenhuizen. De regio Amsterdam valt daardoor, net als de andere Veiligheidsregio's in Nederland, onder het risiconiveau 'zeer ernstig'.

Te vol

Burgemeester Femke Halsema liet aan het begin van de week dan ook weten dat er nog steeds reden is tot grote zorg. 'De ziekenhuizen en klinieken zijn nog steeds te vol en de druk op het zorgpersoneel is nog veel te hoog. Ook maakt de introductie in Nederland van de bijzonder besmettelijke Britse variant van het coronavirus ons extra waakzaam.'

Mede vanwege de zorgen over die Britse variant heeft het kabinet de huidige lockdown gisteren met drie weken verlengd. Ook is er advies aan deskundigen gevraagd over de invoer van een avondklok. Dat advies wordt volgende week verwacht.