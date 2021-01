Beeltenis Anton de Kom prijkt weer op pand The Black Archives

De muurschilderingen van Anton de Kom en andere zwarte voorvechters van mensenrechten op het pand van Vereniging Ons Suriname en The Black Archives, zijn weer in ere hersteld. De portretten werden begin december beklad met witte verf en ook werden er stickers op de voordeur van het pand geplakt met de tekst 'roetveegpiet is genocide'.

Kunstenaars Hedy Tjin en Dewy Elsinga hebben de schilderingen onlangs kunnen herstellen. Toch is de zaak nog niet klaar voor Esajas, want de bekladders zijn nog altijd niet opgepakt door de politie en dat terwijl ze haarscherp op beeld staan. De mannen zijn zo'n acht minuten bezig en nemen zelfs nog een foto van hun werk.

'Helaas is hij nog op vrije voeten. We hebben wel een idee van wie het is, maar ik weet ook niet waarom het zo lang duurt', zegt Esajas. In een reactie geeft de politie aan de zaak nog in onderzoek te hebben.

Van het geld dat werd ingezameld voor het herstel van de muurschilderingen is nog wat over. Kunstenaars kunnen bij Vereniging Ons Suriname en The Black Archives plannen indienen kunst over zwarte geschiedenis en activisme te maken.