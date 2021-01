149 nieuwe coronabesmettingen in Amsterdam

Er zijn in de afgelopen 24 uur 149 nieuwe coronabesmettingen gemeld in de stad en dat zijn er ruim honderd minder dan gisteren. Toen kwam het aantal nieuwe besmettingen uit op 252.

Er zijn zes nieuwe ziekenhuisopnames gemeld in het afgelopen etmaal en zeven sterfgevallen die het gevolg zijn van het virus.

De GGD maakte vandaag bekend dat het aantal nieuwe besmettingen vorige week met 12 procent gedaald is ten opzichte van een week eerder. Alleen in stadsdeel Centrum was een toename te zien van het aantal nieuwe coronagevallen.

Gisteren maakte het kabinet bekend dat de huidige lockdown met nog eens drie weken verlengd wordt. Ook werd duidelijk dat er begin volgende week een besluit genomen wordt over een eventuele avondklok.