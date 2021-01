Zuidoost krijgt toch geen stripclub

Hustle Diamonds, zo zou de nieuwe stripclub gaan heten die dit jaar in Zuidoost de deuren moest openen. Er werden zelfs al audities voor danseressen gepland, maar de plannen kunnen de prullenbak in.

Stadsdeel Zuidoost is namelijk niet van plan om een ontheffing op het bestemmingsplan te verlenen voor het gebied waar de stripclub moet komen. Dat blijkt uit antwoorden van het stadsbestuur op vragen die eerder ingediend werden door gemeenteraadslid Don Ceder van de ChristenUnie.

Geen vergunning

Na een artikel in Het Parool over de aankondiging van de stripclub, heeft de gemeente contact opgenomen met de initiatiefnemer. Die bleek niet op de hoogte te zijn van het feit dat een stripclub in de APV (regels van de stad) valt onder een seksinrichting en daarom vergunningplichtig is.

In het bestemmingsplan van de gewenste locatie in Zuidoost is geen ruimte gereserveerd voor zo'n seksinrichting en dat is ook niet vreemd, want de gemeente heeft al jaren het beleid om geen nieuwe plekken te creëren voor seksinrichtingen of prostitutiebedrijven.

Voor Hustle Diamonds wordt geen uitzondering gemaakt. De initiatienemer van de stripclub is inmiddels op de hoogte gebracht van het besluit.