Demonstratie 'Nederland in Verzet' moet in Westerpark, organisator stapt naar rechter

De driehoek (burgemeester, justitie en politie) heeft besloten dat de demonstratie 'Nederland in Verzet', die gericht is tegen het huidige kabinet, aanstaande zondag in het Westerpark plaatsvindt. Ook zijn er niet meer dan 500 demonstranten toegestaan. De organisator is het er niet mee eens en zegt een kort geding te beginnen.

Een beperking van het aantal demonstranten is volgens de driehoek noodzakelijk. 'Het besmettingsniveau staat nog steeds op zeer ernstig, het land zit in een strenge lockdown en de Britse, zeer besmettelijke coronavariant is ook waargenomen in Amsterdam.'

Museumplein

De demonstratie zou in eerste instantie op het Museumplein plaatsvinden, maar is dus verplaatst. In het Westerpark kan het aantal bezoekers beter beperkt worden. Vorige week besloot de driehoek om dezelfde reden al om een demonstratie tegen fascisme te verplaatsen naar het park.

Op Facebook reageert de organisator van het protest. 'Een verplaatsing en een beperking. Schandalig. No way!' Het kort geding in de rechtbank moet volgens hem morgen of zaterdag plaatsvinden, hij zou in gesprekken met de gemeente en politie al hebben aangegeven dat hij naar de rechter zou stappen als het aantal demonstranten beperkt zou worden.

'Nooit meer terugkeren'

Michel Reijinga uit Amstelveen is de organisator. Hij organiseerde eerder al een wekelijkse protestmars tegen het kabinet, onder meer vanwege de coronamaatregelen. 'Er zijn zo veel dingen die al jaren niet goed gaan. Dit kabinet mag nooit meer terugkeren', zei hij tegen AT5. Op Facebook hebben ruim vierduizend mensen aangegeven dat ze de demonstratie zondag gaan bezoeken.

Niet van buiten de regio

De driehoek doet het dringende verzoek aan iedereen buiten de regio Amsterdam om niet naar de demonstratie komen. 'Reisbewegingen zijn een groot risico voor de volksgezondheid. Deelnemers wordt aangeraden om zondag de sociale mediakanalen van gemeente en politie te volgen, zodat een te grote toestroom kan worden voorkomen. Het is van groot belang om thuis te blijven bij verkoudheid of andere ziekteverschijnselen.'