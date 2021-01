Stad NL V De Straten even de stad uit: recreatiegebied Spaarnwoude

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad, en ook weleens daarbuiten, want vandaag zijn we in recreatiegebied Spaarnwoude.

Het coronavirus is helaas al een tijd niet meer weg te denken uit ons leven, vandaar dat Straten een uitstapje maakt naar Spaarnwoude, een groot recreatiegebied tussen Haarlem en Amsterdam. Waarom? Hier is veel ruimte en er zijn genoeg mogelijkheden voor de Amsterdammer om de stad even te ontvluchten en een frisse neus te halen. Als eerste gaan we langs bij Ruud, voorzitter van de modelspoorvereniging Het Y. Waar je misschien als kind je speelgoed ontgroeit, brengen deze mannen hun hobby juist tot een professioneel niveau. Waarom mensen moeten langskomen? Simpel: ‘Iedereen houdt van treinen’, aldus Ruud. Redouan neemt een kijkje in de loods en er wordt natuurlijk even conducteurtje gespeeld.

Vervolgens worden wij ontvangen door boswachter Theo, de Bear Grylls van Spaarnwoude. Hij vertelt over de schoonheid van de natuur, de hotspots van Spaarnwoude en 100.000 kijkers halen op TikTok.

Met zijn voertuig verplaatsen wij ons naar de Stompe Toren, de voormalige dorpskerk van Spaarnwoude. Wij worden opgewacht door Gaab, die laat zien dat er genoeg Amsterdamse geschiedenis te vinden is hier. Hij neemt ons mee naar het graf van oud-burgemeester D’Ailly en vertelt ons hoe de Amsterdamse Mirakelbrug aan zijn naam komt.