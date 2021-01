Hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen in de stad in twee weken tijd

Het laatste etmaal zijn er 372 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in de stad. Dat is het hoogste aantal tot nu toe deze maand. De laatste dagen schommelde dat aantal tussen de 149 en 298.

De laatste 24 uur zijn vijf Amsterdamse coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen en zijn twee coronapatiënten overleden.

De GGD maakte gisteren bekend dat het aantal nieuwe besmettingen vorige week met 12 procent gedaald is ten opzichte van een week eerder. Alleen in stadsdeel Centrum was een toename te zien van het aantal nieuwe coronagevallen.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn 1.404 coronapatiënten in de stad opgenomen in een ziekenhuis, 564 coronapatiënten zijn overleden. In de stad is in 54.894 gevallen het coronavirus vastgesteld.