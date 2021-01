IJpleinveer vaart straks vaker én sneller door nieuwe nieuwe pontaanlanding

'Nu stap je op achter het Centraal Station en maakt de pont een ruime bocht naar het IJplein', vertelt omgevingsmanager Xandra Alvares in het AT5-programma Het Verkeer . Door de pontaanlanding te verplaatsen naar de oostkant van de De Ruijterkade, vlakbij de Oostertoegang en het Oosterdokseiland, wordt de vaarroute korter en kan de pont de oversteek vaker gaan maken. 'En dat is nodig vanwege de drukte op de pont', aldus Alvares.

Op de De Ruijterkade komt meer ruimte door de aanleg van een boulevard en er wordt een nieuwe brede brug voor fietsers en voetgangers gebouwd die aansluit op de toekomstige pontaanlanding. En dat is niet alles. 'We gaan ook nog 4000 fietsparkeerplaatsen maken op het water', vertelt Alvares.

Voorbijgangers die we spreken zijn enthousiast over het verplaatsen van de pontaanlanding. 'Als die sneller naar de overkant gaat ben ik helemaal blij', vertelt een man op weg naar de pont. 'Handig want dan concentreert het zich niet allemaal bij CS', voegt een dame op de fiets hier aan toe.

Dit weekend wordt er een tijdelijke fietsbrug geplaatst op de Ruijterkade. Vanaf vrijdagavond 19.00 tot maandagochtend 06.00 uur geldt er een omleidingsroute voor fietsers via de Oostertoegang en de Prins Hendrikkade. Autoverkeer wordt overdag via één rijstrook richting de Michiel de Ruijtertunnel geleid en in de avond en nacht is de autotunnel gesloten. Vooor voetgangers hebben de werkzaamheden geen gevolgen.



Het gehele project is naar verwachting begin 2022 klaar.