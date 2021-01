Agent verdacht van strafbaar feit, collega van 'ernstig plichtsverzuim'

De Amsterdamse politie heeft twee agenten buiten functie gesteld. Een van hen is verdachte in een lopend strafrechtelijk onderzoek. De andere agent heeft zich vermoedelijk schuldig gemaakt aan 'ernstig plichtsverzuim'.

Dat laat de politie vanochtend weten. Of beide zaken met elkaar te maken hebben is niet duidelijk. De politie wil verder niets over de inhoud kwijt.

Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie doet verder onderzoek in beide gevallen.