Kabinet gevallen vanwege toeslagenschandaal

Het kabinet treedt af vanwege het kinderopvangtoeslagschandaal. Dat is vanochtend besloten, meldt de NOS .

Premier Rutte gaat vandaag naar de koning om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. Meerdere media meldden de afgelopen dagen al dat het kabinet hoogstwaarschijnlijk zou vallen.

Grote fouten

De affaire draait om grote fouten van de Belastingdienst met de kinderopvangtoeslag. Ouders werden ten onrechte beschuldigd van fraude en moesten soms tienduizenden euro's terugbetalen.

AT5 sprak vorig jaar met Amsterdamse ouders die slachtoffer waren van het kinderopvangtoeslagschandaal. 'Alles werd ingetrokken, huurtoeslag, zorgtoeslag en er werd geld van mijn salaris ingehouden. Mijn huis heb ik kunnen behouden, maar op het nippertje', zei een van hen.

Coronabeleid

Voor het coronabeleid zou het aftreden van het kabinet geen gevolgen hebben. Er kan nog steeds besloten worden om nieuwe maatregelen in te voeren of eventueel juist te versoepelen. Er wordt bijvoorbeeld nog nagedacht over de invoering van een avondklok.

Rutte geeft rond 14.15 uur een persconferentie, die is hieronder te zien: