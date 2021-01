Stad moet in eerste helft 2021 twee keer zoveel statushouders opvangen; Ivens 'ongelukkig met grilligheid kabinet'

'Er kloppen in A'dam veel kwetsbaren aan, ook vanuit elders in het land, en wij moeten het als gemeente maar zien op te lossen'

De wethouder laat weten dat er door het rijk niet alleen gekeken zou moeten worden naar de huisvesting van statushouders, maar naar alle kwetsbare groepen. Deze groepen zouden dan eerlijker over het land verdeeld moeten worden. 'Er kloppen in Amsterdam veel kwetsbaren aan, ook vanuit elders in het land, en wij moeten het nu als gemeente maar zien op te lossen.'

