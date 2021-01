Herinrichting Nieuwezijds Voorbugwal: 'Fietsers kunnen straks in één streep van CS naar de Munt'

De herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal gaat van start. Het gaat om het deel van het Paleis op de Dam tot en met het Koningsplein. De straat wordt autoluw zodat fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen. In het AT5-programma Het Verkeer nemen we een kijkje bij het uitzetten van het bouwterrein.

De komende maanden zal de Nieuwezijds Voorburgwal dus veranderen in een bouwterrein, maar daar krijgt de buurt wel iets voor terug. 'We gaan de straat groener maker,' legt omgevingsmanager Merel Rinkel uit. En dat is niet alles. 'Ook komt er meer ruimte voor fietsers, voetgangers en de tram.'

Met een landmeter in de hand lopen de werkmannen over de Nieuwezijds Voorburgwal. Hier en daar wordt een stip op de grond gespoten.'Die stippen geven aan waar straks de hekken van het bouwterrein moeten komen te staan', legt één van hen uit. 'We boren dan een gat in het asfalt zodat het hekwerk stevig staat.'

Voorbijgangers en buurtbewoners die we spreken zijn verdeeld over de herinrichting van de straat. 'Goed idee, denk ik. Op andere plekken in Amsterdam hebben ze dit ook al gedaan en volgens mij werkt het prima', vertelt een dame op de fiets. Een oudere heer is het hier niet mee eens. Hij is tegen het autoluw maken van de straat. 'Vooral voor oudere mensen is het lastig als je hier niet meer met de auto kunt komen. Ze willen van de stad een dorp maken.'

Kijkersvraag: Wat gaat er gebeuren met de parkeerplaatsen?

In de Kijkersvraag zijn bewoners benieuwd wat er gaat gebeuren met de parkeerplaatsen. Hierop antwoordt Rinkel. 'Om meer ruimte te maken voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer heffen we de parkeerplaatsen op, behalve de invalidenparkeerplaatsen.' Als alternatief kan er geparkeerd worden in de parkeergarage van het Rokin.