Organisator 'Nederland in Verzet' vangt bot bij rechter: protest afgelast

De demonstratie 'Nederland in Verzet' van aanstaande zondag is afgelast. De organisator is vanmiddag in een kort geding door de rechter in het ongelijk gesteld. De organisatie stapte naar de rechter nadat de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie, justitie) het protest verplaatste van het Museumplein naar het Westerpark.