Streetart Frankey schaatst Keizersrace op water

Hoewel er geen ijs te bekennen is, heeft Streetart Frankey vandaag toch op de Keizersgracht geschaatst. Op de Dag van de Elfstedentocht bond hij de ijzers onder zich om de Keizersrace te schaatsen met een zelf ontworpen waterschaatsmachine.

'Het is iets zwaarder dan ik had gedacht', geeft Frank de Ruwe, zoals de kunstenaar eigenlijk heet, toe. 'Ik ben dan ook geen volleerd schaatser', vult hij aan.

De waterschaatsmachine is een soort waterfiets met twee drijvers. In plaats van dat je je zittend verplaatst in het water, sta je op twee lange geleiders met schaatsen eraan vast. Door de schaatsbeweging te maken wordt een propeller aangedreven. En die propeller werkt als een soort buitenboordmotor.

'In 2012 lagen de grachten hier vol. Alle grachten. Het was gewoon een soort Koningsdag op het ijs. De volgende dag was de Keizersrace, echt zo'n feest. Ik hoop elk jaar dat die race weer komt', aldus Frankey. 'Dat duurde zo lang, dat ik dacht; zou dat niet anders kunnen?'