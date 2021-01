Amsterdam voor het eerst deze winter bedekt onder klein laagje sneeuw

Voor het eerst deze winter heeft het gesneeuwd. Omdat de temperatuur rond het vriespunt ligt, blijft de sneeuw nog even liggen.

Het sneeuwgebied trok vanuit Zeeland langzaam de rest van Nederland binnen. Tegen 15.00 uur bereikte het front ook Amsterdam. Weeronline.nl voorspelde dat er één tot drie centimeter sneeuw zou vallen. De temperatuur komt vandaag uit op 0 tot 2 graden.

De kans dat de sneeuw er morgenochtend nog ligt lijkt vrij klein. In de nacht gaat de sneeuw mogelijk over in regen en overdag wordt het dan zo'n 6 graden.