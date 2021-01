Schot gelost bij telefoonroof in Diemen

Agenten hebben gisteravond vier Amsterdammers opgepakt toen ze met hun auto over de Middenweg reden. De vier (16 en 20 jaar oud) worden ervan verdacht betrokken te zijn bij een zeer gewelddadige straatroof eerder op de avond in Diemen.

Rond 19.00 uur kwam er van die roof een melding binnen bij de politie. Het slachtoffer had via een verkoopsite een afspraak gemaakt om een telefoon te verkopen. Toen het slachtoffer de telefoon overhandigde trok de 'koper' een vuurwapen en schoot daarmee in de lucht. De rover vluchtte vervolgens weg richting de Bergwijkdreef en stapte daar in een auto.

Vier verdachten opgepakt

Het slachtoffer gaf een omschrijving van die auto en kon zelfs het kenteken doorgeven. Een uur na de straatroof zagen agenten de wagen rijden op de Middenweg. Ter hoogte van de Kruislaan werd de auto aan de kant gezet. Met behulp van een uitstapprocedure, waarbij agenten hun wapens gericht houden op de verdachten, konden de vier inzittenden worden opgepakt. Zij zitten nog vast.

De politie is op zoek naar mensen die meer gezien hebben van de beroving, of die mogelijk beschikken over camerabeelden die gemaakt zijn in de omgeving van de Bergwijkdreef.