Amsterdam UMC wil masterstudenten versneld bijscholen om op verpleegafdeling te helpen

Britse variant

Momenteel worden de mogelijkheden voor deze trainingen nog onderzocht binnen het Amsterdam UMC. Het is namelijk nog maar de vraag of er überhaupt ruimte is om deze omscholingscursussen te organiseren.

Bonjer: ‘We zitten nu nog midden in de crisis. Er zijn natuurlijk hele grote zorgen over de Britse variant van het virus. Als dat zo toe gaat slaan zo als het dat al in Londen heeft gedaan, ja dan zullen we alle zeilen moeten bijzetten om echt alleen de acute zorg in de lucht te houden.'

Judith is in ieder geval blij met het plan en hoopt dat veel van haar medestudenten zich zullen aanmelden. ‘Ik vind het een heel goed initiatief, want ik denk dat er een hoop studenten zijn die nog niet hun invulling hebben gevonden of nog op zoek zijn naar iets in de kliniek. Dan is het mooi dat deze wachttijd-masterstudenten een kleine scholing krijgen en zo dan mee kunnen helpen. Helemaal in deze tijd.'