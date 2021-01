Acht automobilisten onder invloed van drugs betrapt in buurt van coffeeshops

Agenten hebben gistermiddag op het Surinameplein in West drugstesten bij automobilisten gedaan. Ze zeggen geschrokken te zijn van het resultaat.

Er werden automobilisten staande gehouden die uit de richting van coffeeshops in de buurt kwamen. Zij moesten een speekseltest doen.

In twee uur tijd zijn er elf bestuurders gecontroleerd. Acht van hen bleken onder invloed te zijn van THC, de werkzame stof in cannabis. Dat betekende dat 72 procent van de gecontroleerde automobilisten dus niet achter het stuur had mogen zitten.

De acht automobilisten zijn naar het politebureau overgebracht.