PvdA en CU werken samen met Deniz Üresin over voorlichting over lachgas: 'Geen ballonnen doen hè?'

De fractievoorzitters van de PvdA en ChristenUnie gaat samenwerken met oud-lachgaskoning Deniz Üresin over voorlichting over lachgas. De partijen willen in gesprek met jongeren in Nieuw-West over de gevaren van lachgas. Daarnaast dienen ze een initiatiefvoorstel in dat de verkoop van lachgas moet verbieden.

Volgens PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki is lachgas met name een probleem in Nieuw-West. 'Alcohol en drugs zijn hier niet vanzelfsprekend voor jongeren vanwege hun geloofsovertuiging, maar lachgas was wel een goed alternatief', zegt Mbarki. 'Zo goed is dat dus niet gebleken, want het is echt slecht voor je gezondheid en het heeft mensen ook hun leven gekost', vertelt de PvdA'er.

De samenwerking is opmerkelijk, want Üresin kroonde zichzelf nog niet zo lang geleden tot lachgaskoning van Amsterdam. 'Het was gezellig en leuk in de stad', vertelt Üresin over die periode. 'Maar misschien heb ik in die tijd mensen pijn gedaan. Daar wil ik sowieso mijn excuses voor aanbieden.' Ook zegt hij dat hij fouten heeft gemaakt. 'Ik geef dat ook gewoon toe. Ik vind het niet erg om dat toe geven.'

Inzicht over lachgas

De oud-lachgaskoning vertelt dat hij zelf heeft gezien wat lachgas met de gezondheid kan doen. 'Ik ben zelf tot het inzicht gekomen dat het gewoon slecht is. Ik heb het zelf gebruikt en heb zelf gezien wat het met mijn gezondheid heeft gedaan. En met de gezondheid van mijn vrienden en klanten.' Zelf spreekt hij dan ook van 'de nieuwe Deniz'. 'Inderdaad, de ex-lachgaskoning. Geen ballonnen doen hè?'

Volgens Mbarki komt het 'drie keer zo hard binnen' als iemand die heftig gebruik heeft gemaakt van lachgas voorlichting geeft. 'Dat is beter dan dat iemand van derde hand heeft gehoord dat het wellicht voor bepaalde lichamelijke klachten zorgt. Dus dit vind ik alleen maar logisch.'

Boetes van Ufogas

Ufogas, het bedrijf van Üresin dat ballonnen met lachgas verkocht, heeft nog een miljoen euro aan boetes open staan bij de gemeente. 'Dat is een rechtsproces', vertelt Üresin. 'We leven gelukkig in Nederland en niet in een bananenrepubliek of ergens in Uganda, dus we wachten het allemaal af.'