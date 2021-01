Stad NL V De Straten in de Rozenstraat: 'Hoe komt dat bordje daar ineens?'

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Jordaan.

De aders van Amsterdam: de oude stegen en gangen in de binnenstad, hebben eindelijk een naambord gekregen. Dit is het resultaat van Frank die zich hier al vijftien jaar voor inzet. Samen met Frank gaan we langs een aantal van deze stegen en gangen langs de Rozenstraat.

We beginnen bij de zogenaamde Bierdragersgang waar Ben al zijn hele leven naast woont. Samen met Frank vertelt hij over de taferelen die zich daar hebben afgespeeld. Volgens Ben is de geboren en getogen Rozenstraat-bewoner aan het verdwijnen, maar Ben is zelf niet van plan ooit nog te vertrekken. ‘Ik ben hier binnen gekomen en ik ga er tussen zes planken weer uit’.

Daarna gaan we langs Kees en Isis in de Rozenstraat. Kees is de oppas van Iris en samen halen ze oude herinneringen op. Ook krijgen we zicht op het Vuile Weespad, wat een mooier hofje is dan de naam suggereert. Tenslotte gaan we langs Coen die al jaren in een gang woont en ineens een naambord zag verschijnen. Frank kan hem eindelijk het verhaal achter het naambord vertellen.