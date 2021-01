Kritiek op biomassacentrale: 'stoot mogelijk acht keer meer ammoniak uit dan toegestaan'

Na bestudering van de meetgegevens constateert Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB) dat de uitstoot van ammoniak acht keer boven de norm ligt waarvoor de vergunning van de centrale is verleend. De ammoniakuitstoot vormt een ernstige bedreiging voor natuurgebieden.

Te rooskleurig beeld?

Volgens Vollenbroek is de ammoniakuitstoot niet het enig probleem van de biomassacentrale. Ook veel andere schadelijke stoffen voldoen mogelijk niet aan de normen. 'Er is op deellast gedraaid, dus niet op vollast. Hierdoor ontstaat een te rooskleurig beeld van de emissies', schrijft Vollenbroek in zijn handhavingsverzoek aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om de biomassacentrale per direct stil te leggen, vanwege de extreem hoge ammoniakemissies. Ook eist hij dat de metingen worden overgedaan terwijl de centrale op volle kracht draait.