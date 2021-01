Verdachte fatale steekpartij Zuidoost droeg mes ‘om drillrap op te nemen’

Drillrapper Jay-Ronne Grootfaam (18) werd op 3 september 2019 doodgestoken tijdens een messengevecht voor Bijlmerflat Florijn. Het was een gevolg van een vete tussen twee drillrapgroepen uit Zuidoost. Zijn dood zorgde voor veel verdriet en boosheid. Er werd onder andere een mars tegen geweld georganiseerd.

De 18-jarige Alexio F. en de 21-jarige Yamanney A. staan vandaag voor de rechtbank voor de moord op Grootfaam. Zij meldden zichzelf een paar dagen na de steekpartij bij de politie. De dodelijke ruzie werd door bewakingscamera's vastgelegd.

AT5

'Machete op zak voor videoclip' De twee verdachten zijn de bewuste dag aan het hangen in Kikkenstein, waar ze begin van de avond samen met een vriendin vertrekken om naar eigen zeggen hasj te halen bij een vriend in een andere flat, Florijn. Ze hebben allebei een flink mes op zak. Daar was een logische verklaring voor volgens advocaat Gerald Roethof, die Yamanney A. bijstaat. 'Later op de dag zou er nog een drillrapclip worden opgenomen.'

Quote 'Hij droeg een mes omdat er later op de dag nog een drillrap zou worden opgenomen' gerald roethof, advocaat

Een getuige verklaarde dat de ex-vriendin van Alexio F. had gezegd dat Grootfaam in de flat was. Daarom zouden de verdachten naar de flat zijn gegaan. Alexio F. en Yamanney A. hoorden bij drillgrapgroep KSB ('Kikkenstein Bende'). Grootfaam hoort bij de groep FOG ('Fully Op Gevaar'). De rivaliserende drillrapgroepen daagden elkaar al weken uit via social media met beledigingen en bedreigingen. Als de verdachten de portiek van flat Florijn binnenlopen, komt Grootfaam net de lift uit. Hij draagt volgens de politie een machete voor zich. Ook A. trekt een groot mes uit zijn broek. 'Hoe draagt u dat mes bij zich?' vraagt de rechtbank zich af. 'Ik heb wel eens begrepen dat je extra broeken aandoet zodat het mes is ingepakt?' Yamanney A. vertelt dat hij een korte broek droeg met daar overheen een langere broek. Het mes zat in de zak van zijn korte broek. 'Is er dan niet een kans dat je jezelf verwondt met het mes?', vraagt de rechtbank zich af. 'Ja, dat kan.'

Quote 'Ik dacht als ik nu niets doe dan gaat mijn vriend gewoon dood' Alexio F., verdachte

Buiten de portiek ontstaat een soort zwaardgevecht, waar ook kleine kinderen getuige van zijn. Op bewakingsbeelden is te zien dat één van de kinderen een andere minderjarige beschermt door zijn armen om zijn schouders heen te slaan. Volgens Yamanney A. probeert hij weg te komen, maar blijft Grootfaam zwaaiend met het mes op hem af komen. 'Hij schaafde mijn linkerelleboog', zegt hij. 'Heeft u hem ook geraakt?', vraagt de rechtbank. Hij weet het niet meer. Grootfaam blijkt ook snijwonden op zijn handen te hebben. De andere verdachte, Alexio F. zou in paniek zijn geweest en hebben geroepen dat ze moesten stoppen. 'Ik dacht; als ik nu niets doe dan gaat mijn vriend gewoon dood.' In zijn beleving trekt hij dan pas zijn mes en richt hij op de rechterschouder van het slachtoffer, maar hij lijkt zijn nek te raken. 'Het ging allemaal heel snel', zegt F. Op de beelden is te zien dat het slachtoffer door zijn knieën zakt. Grootfaam is geraakt in zijn halsslagader. Hij overlijdt later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Inter Visual Studio/Vivian Tusveld