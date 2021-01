Morgenmiddag persconferentie, 'kabinet wil avondklok invoeren'

Het kabinet geeft morgen een persconferentie over extra maatregelen, laat demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) weten.

Het is niet bekendgemaakt welke maatregelen dan ingesteld zullen worden. Volgens de NOS wil het kabinet een avondklok invoeren. Het kabinet zou nu op zoek zijn naar steun voor de maatregel in de Tweede Kamer.

Hoe laat de avondklok in gaat en op welke dag de maatregelen voor het eerst wordt ingevoerd zou nog niet duidelijk zijn. De hoogte van de boete voor mensen die toch naar buiten gaan is wel bekend: die wordt 95 euro.

Burgemeesters

Het kabinet heeft het Outbreak Managent Team (OMT) eerder gevraagd om een advies te geven. Vanavond buigen de burgemeesters in het Veiligheidsberaad zich over de maatregel. Dat zou eigenlijk gisteren gebeuren, maar het werd een dag uitgesteld omdat er nog meer informatie nodig was.

Morgen om 13.00 uur is de persconferentie. Daarna zal er een Kamerdebat plaatsvinden.

Politie

De landelijke politie is vorige week al begonnen te bedenken hoe een avondklok gehandhaafd kan worden. Mocht de avondklok er inderdaad komen, dan zal dat invloed hebben op de andere taken die de politie heeft.