Vertrek van Huntelaar bij Ajax nu officieel

Verschillende media meldden gisteren al dat Huntelaar weg zou gaan. Het contract van de spits liep bij Ajax nog tot en met 30 juni 2021, maar Ajax heeft overeenstemming bereikt met de Duitse club.

'Het was de wens van Klaas Jan om deze laatste vier maanden van zijn carrière Schalke te helpen behoeden van degradatie uit de Bundesliga', laat Ajax-directeur Marc Overmars vandaag weten. 'Wij vonden het naar hem toe belangrijk om dit door te laten gaan en lossen zijn vertrek met Lassina Traoré en Brian Brobbey intern op. Wij gunnen Klaas Jan deze transfer en bedanken hem hartelijk voor alles wat hij voor Ajax heeft betekend.'

De spits speelde sinds het seizoen 2017-2018 bij Ajax en kwam in de periode van 2006 tot en met 2008 ook al uit voor de club. Huntelaar maakte zijn debuut in Amsterdam op 15 januari 2006 in de wedstrijd Ajax-NEC (1-1) en speelde in totaal 257 officiële wedstrijden, waarin hij 158 doelpunten maakte.

Huntelaar werd in 2019 landskampioen met Ajax. Daarnaast won hij als Ajacied in 2006, 2007 en 2019 de KNVB Beker en in 2007 en 2019 de Johan Cruijff Schaal.