Gewapend tweetal overvalt gezin met jong kind in Noord

Angstige momenten voor een gezin uit Noord halverwege januari vorig jaar. Twee gewapende mannen weten namelijk hun woning binnen te dringen en bedreigen het stel en hun jonge kind. Ze zijn uit op geld, sluiten het gezin op en gaan er vandoor in de auto van het gezin. De vermoedelijke identiteit van een van de mannen is al bekend bij de politie. Van de ander tonen ze beelden in het opsporingsprogramma Bureau 020.

Naar de man met de DHL-jas is de politie nog op zoek en daarbij hebben ze uw hulp nodig. De vermoedelijke identiteit van de andere verdachte is bekend bij de recherche.

Als de buit binnen is sluiten de mannen de bewoners samen met hun jonge kindje op in een kamer van de woning

'Helaas weten de mannen de woning binnen te dringen, bedreigen het gezin en willen geld. Een van de mannen heeft ook een vuurwapen bij zich. Als de buit binnen is sluiten de mannen de bewoners samen met hun jonge kindje op in een kamer van de woning', zegt Stor. De verdachten gaan er vandoor en gebruiken daarvoor de auto van de bewoners. Op beelden is te zien dat de twee de auto instappen.

De man die de politie nog zoekt komt als tweede naar buiten en gaat op de bijrijdersstoel zitten, achteruit rijdend verlaten de twee de straat. 'De slachtoffers zijn logischerwijs ontzettend geschrokken van de overval. Ze zijn op de plek waar je je bij uitstek veilig zou moeten voelen met een vuurwapen bedreigd en overvallen..'

Overstappen

'De gestolen auto wordt kort na de overval in de buurt van de woning aan de Oostzanerdijk teruggevonden', zegt Stor. 'Forensische Opsporing doet uitgebreid onderzoek en treft in het voertuig verschillende sporen aan. Waarschijnlijk zijn de mannen op die plek overgestapt in een ander voertuig. Met mensen die dit mogelijk gezien hebben komen wij graag in contact.' De verdachte is een man met een donkergetinte huidskleur, hij heeft een fors postuur en is tussen de 1.90 en 2 meter lang.