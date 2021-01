Ondanks protest krijgt café P96 geen vergunning voor terrasboot

Er werden ruim 8.200 handtekeningen ingezameld, er was een buurtprotest, maar toch krijgt café P96 aan de Prinsengracht geen terrasvergunning voor de dekschuit die voor het café in het water ligt. Het terras op het water past niet het huidige 'Terrassenbeleid en Waterbeleid' van de gemeente en daarom wordt de vergunning geweigerd.

Café P96 heeft nooit een vergunning gehad voor het terras op de dekschuit, er was sprake van een gedoogconstructie. 'Je moet niet iets afpakken van mensen als je het al 37 jaar hebt', stelde eigenaar Edmeé de Waal van Veen eerder in een reportage van AT5 (zie hieronder).

Maar in 2017 ontving stadsdeel Centrum klachten over het terras vanuit de buurt. Volgens de eigenaren van P96 ging het om klachten van één nieuwe buurman. Er vonden controles plaats en er werd een handhavingstraject gestart. De eigenaren van P96 ontvingen een brief van het stadsdeel waarin werd aangegeven dat gezien de lange voorgeschiedenis de terrasboot nog twee jaar gedoogd zou worden en die termijn liep op 1 november van het afgelopen jaar af.

Advies voor legalisering

Een paar maanden daarvoor werd door de eigenaren van het café een aanvraag ingediend om de dekschuit toch als terras te mogen gebruiken. Deze aanvraag werd gepubliceerd en er kwamen reacties op van omwonenden. Uiteindelijk werd de aanvraag geweigerd omdat die strijdig is met het geldende beleid van de gemeente.

Toch adviseerde de stadsdeelcommissie om het terras op de boot te legaliseren. Het verzoek daartoe werd voorgelegd aan de burgemeester, maar het stadsbestuur besloot geen uitzondering te maken voor P96.