Aantal nieuwe coronabesmettingen vorige week opnieuw gedaald

Het aantal mensen in Amsterdam-Amstelland dat positief is getest op het coronavirus, is in de week van 11 tot en met 17 januari met 7% gedaald ten opzichte van de week ervoor.

Dat meldt de GGD Amsterdam. De week daarvoor daalde het aantal positieve coronatests nog met 12%. De gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Amstelveen bevinden zich op dit moment tussen de risiconiveaus ‘ernstig’ en ‘zeer ernstig’, de gemeenten Ouder-Amstel en Aalsmeer tussen de risiconiveaus ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’.

Binnen Amsterdam is er een toename te zien in stadsdeel Zuidoost en Noord, en een afname in alle overige stadsdelen. Nieuw-West bevond zich boven het risiconiveau ‘zeer ernstig’, de overige stadsdelen bevonden zich tussen de risiconiveaus ‘ernstig’ en ‘zeer ernstig’. Avondklok? Vanmiddag maakt het kabinet bekend of er extra coronamaatregelen moeten komen, en wordt duidelijk of er inderdaad een avondklok komt. Hoewel de besmettingscijfers dalen, is er de vrees dat de Britse variant binnen enkele weken juist weer voor een stijging kan gaan zorgen. Premier Rutte zou om 13.00 uur een persconferentie geven, maar die is uitgesteld; waarschijnlijk wordt dat nu 14.00 uur. De persconferentie is ook via AT5 te volgen, op tv en onze Facebookpagina.