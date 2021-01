Persconferentie kabinet over mogelijke avondklok live te volgen op AT5

Premier Rutte en minister De Jonge geven vanmiddag een toelichting op de extra coronamaatregelen die getroffen gaan worden. De persconferentie wordt rond 14.00 uur verwacht, en is ook te volgen op AT5 en via de Facebookpagina van AT5.

Vanochtend is er kabinetsberaad geweest over de extra maatregelen. Hoewel de besmettingscijfers dalen, zijn er grote zorgen over de Engelse variant die veel besmettelijker zou zijn.

Grote kans dat een avondklok deel uitmaakt van die nieuwe maatregelen. Maar daar is ook veel verzet tegen: zo vraagt OLVG-bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch zich af of die maatregel nu wel nodig is.