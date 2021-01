Avondklok slecht nieuws voor avondwinkels: 'We gaan het niet redden'

'Het is erg rampzalig voor ons. We hebben al sinds oktober te maken met een alcoholverbod, en nu er een avondklok aankomt weet ik echt niet wat ik moet doen', aldus Aziz tegen NH Nieuws . Hij vertelt dat een groot deel van zijn klandizie na tienen komt, als de supermarkten al gesloten zijn. De invoering van een avondklok zou voor hem dan ook grote problemen opleveren.

Premier Rutte maakte vanmiddag bekend dat als de Tweede Kamer akkoord gaat, met ingang van zaterdag of zondag een avondklok gaat gelden, vanaf 20.30 uur. Voor avondwinkels een bittere pil, omdat zij dus juist het grootste deel van hun omzet in de kleine uurtjes binnenhalen.

'Als het zo doorgaat, op lange termijn, dan gaan avondwinkels het niet meer redden. We kunnen wel zeggen dat het tot 9 februari gaat duren, maar in België is al sinds oktober een avondklok', aldus Aziz. 'Ik denk dat het geen nut heeft. Je moet zelf kiezen om afstand te nemen en houden, maar is gewoon een inbreuk op onze grondrechten.'