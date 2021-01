Herinrichting Bos en Lommerweg: 'Mooie afsluiting van upgrade Kolenkitbuurt'

De herinrichting van de Bos en Lommerweg, tussen de A10 en metrohalte Burgemeester de Vlugtlaan, is van start gegaan. De trambaan is al eerder aangepakt en nu gaan de stoepen, fietspaden, rijbanen en parkeerplaatsen op de schop. Dat heeft gevolgen voor het verkeer.

De herinrichting maakt onderdeel uit van jarenlange investeringen om de wijk een beter gezicht te geven. 'De Bos en Lommerweg wordt opnieuw ingericht omdat het een onderdeel is van de Kolenkitbuurt, die een upgrade heeft gekregen', zegt omgevingsmanager Petra Schouten. Deze straat is het laatste wat we gaan doen in de openbare ruimte, naast de woningen. Het wordt een hele mooie mix en het is een mooie afsluiting van het project.'

Gevolgen verkeer

De gevolgen voor het Verkeer zijn nu dat fietsers worden omgeleid via de Erasmusgracht of de Haarlemmerweg. Voor auto's zijn er nu nog geen gevolgen, maar dat gaat half maart veranderen. 'De auto's zijn er af tussen 15 maart en 7 mei', vertelt Schouten. 'Dan kun je niet vanaf de A10 naar Nieuw-West rijden, wel nog de andere kant op. Die kant gaat pas na de zomer dicht.'

Om de overlast voor ondernemers en omwonenden zoveel mogelijk te beperken wordt het werk in fases uitgevoerd. Eerst wordt gewerkt aan de noordzijde en in mei begint het werk aan de zuidzijde.

'Op dit moment is het zonder last', zegt een locale ondernemer. 'Klanten van mij komen vanaf de andere kant naar deze kant. Ze hebben het gewoon netjes vrijgelaten zodat ze erdoor kunnen. Dus dat is een goed teken.' De groenteboer vindt zijn buurt wel mooi worden, al maakt hij een kleine kanttekening. 'Er staan mooie gebouwen op dit moment, maar die zijn best wel pittig prijzig.'