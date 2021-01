Ten Hag gooit basiself overhoop voor bekerwedstrijd tegen AZ

Erik ten Hag heeft flink wat veranderingen doorgevoerd in zijn elftal voor de lastige ontmoeting met AZ in de derde ronde van de KNVB-beker. Ten opzichte van de basiself in de Klassieker zijn alleen Tagliafico, Gravenberch en Promes van de partij, de trainer wijzigt zijn opstelling op acht plekken.

Maarten Stekelenburg mag zijn kwaliteiten weer eens laten zien op goal. De verdediging bestaat verder uit Rensch, Schuurs, Martinez en Tagliafico. Gravenberch, die tegen Feyenoord nog uitviel met een blessure aan zijn rug, is terug op het middenveld, hij heeft Ekkelenkamp en Alvarez naast zich. In de voorhoede keert Neres terug in de basis, hij wordt vergezeld door Labyad en Quincy Promes. Erik ten Hag lijkt zijn team te sparen, aanstaande zondag moet Ajax uit tegen Fortuna Sittard in de competitie. De trainer heeft op deze manier wel een bank om op te bouwen. Vaste basiskrachten als Onana, Klaassen, Tadic, Mazraoui, Blind, Haller en Antony zijn wel meegekomen naar Alkmaar.

Titelstrijd Vorig seizoen waren Ajax en AZ in een hevige titelstrijd verwikkeld, de Alkmaarders wonnen beide competitiewedstrijden met 1-0. Op het moment dat de eredivisie definiteif werd gestaakt stonden de Amsterdammers en de Alkmaarders in punten op gelijkerhoogte, alleen de ploeg van Erik ten Hag had met acht goals een beter doelgemiddelde. AZ had een paar weken eerder nog een flinke klap uitgedeeld aan Ajax door ze in het AFAS-stadion met 1-0 te verslaan. De eredivisie kende geen kampioen, koploper Ajax mocht meedoen aan de Champions League tot grote frustratie van AZ. De club startte een procedure bij de arbitragecommissie van de UEFA om alsnog de nummer één positie van de competitie te krijgen, maar had er later toch vrede mee. De wedstrijd tussen AZ en Ajax begint vanavond om 21:00 uur. Eind deze maand staat dezelfde wedstrijd weer op het programma, dan in de competitie.