Code geel wegens zware windstoten

Landinwaarts kunnen de windstoten snelheden van 80 kilometer per uur bereiken, richting de kust is dat zelfs 90 tot 100 kilometer per uur.

Stormschade en vliegverkeer

Er zijn al meerdere meldingen van stormschade bij de brandweer binnengekomen en ook het vliegverkeer heeft last van de wind. Veel vliegtuigen landen momenteel op de Buitenveldertbaan, wat voor meer overlast zorgt in Diemen, Zuidoost en Buitenveldert.

Volgens het KNMI neemt de wind in de ochtend en aan het begin van de middag af. Ook gaat de zon zich dan af en toe laten zien.