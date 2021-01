Aantal WW-uitkeringen regio Amsterdam stijgt met 10.000 in jaar tijd

In een jaar tijd is het aantal WW-uitkeringen in de regio Amsterdam met maar liefst 56 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Eind december 2019 bedroeg het aantal WW-uitkeringen 18.067, eind 2020 was dat 28.172.

De stijging was landelijk gezien met 28 procent een stuk minder groot. Reden voor de grote stijging van het aantal WW-uitkeringen in Amsterdam en omliggende gemeenten is dat er veel mensen werkzaam zijn in sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis.

De grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen was het afgelopen jaar te zien in april (+28 procent). Het aantal nieuwe uitkeringen nam in maart zelfs met 146 procent toe. Vooral bij uitzendbureau's, horeca en commerciële dienstverlening steeg het aantal WW-uitkeringen toen explosief.