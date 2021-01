GVB: voorlopig geen wijzigingen in dienstregeling bij invoering avondklok

Als de avondklok er komt, dan blijft het openbaar vervoer in de stad 'gewoon' rijden. Het GVB zegt voorlopig geen wijzigingen in de huidige dienstregeling te gaan doorvoeren. Die dienstregeling is vanwege de coronaregels en het teruggelopen aantal reizigers al flink afgeslankt.

Het GVB volgt de lijn van OV-NL, de branchevereniging van alle openbaar vervoerbedrijven in Nederland. Die organisatie gaf gisteren aan dat het openbaar vervoer bij de eventuele invoering van een avondklok beschikbaar blijft voor mensen die een noodzakelijke reis moeten maken.

Pedro Peters, voorzitter van OV-NL, zegt dat zolang het Rijk dezelfde vergoeding aan openbaar vervoerbedrijven blijft betalen, het logisch is 'dat we hetzelfde blijven rijden'. Een woordvoerder van het GVB meldt dat het bedrijf zich achter het standpunt van OV-NL schaart, voorlopig verandert de dienstregeling niet en blijven trams, metro's, bussen en pontjes gewoon rijden en varen.

Debat Tweede Kamer

Inmiddels is het debat in de Tweede Kamer over de gisteren aangekondigde aanscherping van de coronaregels begonnen. Tijdens dat debat, dat naar verwachting de hele dag duurt, zal moeten blijken of een meerderheid van de Tweede Kamer het plan voor de avondklok steunt. Mocht dat het geval zijn dan wil het demissionaire kabinet dat die maatregel al zaterdag of zondag ingaat.