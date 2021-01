Kogelinslagen bij meerdere woningen in Zuidoost

Aan het Maarsenhof in Zuidoost zijn rond middernacht woningen beschoten. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er bij meerdere woningen kogels zijn ingeslagen.

Een gebied rond de woningen werd na het schietincident afgezet voor sporenonderzoek.

Er zijn geen gewonden gevallen bij de schietpartij. 'Maar de schrik zit er bij bewoners wel goed in', aldus de woordvoerder. Er is nog niemand aangehouden en daarom is de politie op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben.