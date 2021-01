Ballerina Floor Eimers is in topvorm, en toen kwam corona: 'Mijn carrière staat al bijna een jaar stil'

We spreken de Amsterdamse Floor in haar woning in De Pijp. Ze is altijd positief, maar dat haar loopbaan noodgedwongen op pauze is gezet, is moeilijk. 'Ik ben 27. Dat is niet oud, maar ik ben ook geen 18 meer. In principe zit ik in de piek van mijn carrière, ik ben net solist geworden, en dan ineens staat die carrière stil, al bijna een jaar. En onze carrière is niet heel lang, dus dat is heel zuur', zegt Floor.

Kijk hierboven de hele reportage met Floor Eimers.