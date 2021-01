Stad NL V Date-leven drastisch veranderd door corona: 'Kijk vooral naar wat wel kan'

Het date-leven voor Amsterdamse singles is sinds de coronamaatregelen drastisch veranderd. Zo'n 40 procent van de jongeren date minder dan voor corona. Voorheen ontmoette een derde van de jongeren elkaar in een club of café maar dat zit er nu helaas niet in. Hoe kom je dan als single deze tijden door? Roos Gerritsen van Wij Zijn Amsterdam gaat op onderzoek uit en vond best aardige manieren om toch iemand te ontmoeten.

Twee jonge Amsterdammers, Margriet Schuring en Danique Fennema, bedachten een manier om toch te daten. Als je dat een jaar geleden had bedacht zou elke jongere zeggen 'saaaaaaaai', maar nu is het de manier. Margriet is van het fietsen en Danique is van het wandelen.

Danique bedacht een toer in bijvoorbeeld de Jordaan zonder gids. 'Met je date krijg je van mij een tas mee. Daarin zit de route voor een wandeling met daarbij ook vragen over dingen in die buurt. We faciliteren het gesprek zeg maar. Je hebt een goed gesprek met elkaar en je leert er ook nog eens wat van.' Dat kan in de Jordaan, maar ook in ergens anders in het centrum of in Oost en West.

'Je kunt elkaar op de fiets leren kennen. Ik zorg dat er op verschillende plekken in het Westerpark en de Spaarndammerbuurt elk kwartier een andere single zit zodat je elke keer een nieuw iemand kan ontmoeten. Dat zijn er zes per toer. Als je klaar bent, dan geef je aan mij je matches door en zo komt er misschien wat uit', vertelt Margriet over haar Cycle Speed Dating.

Quote 'Kijk vooral naar wat wel kan' joey steur, relatietherapeut

Joey Steur is relatietherapeut en merkt dat er door corona een toename is in de hulpvraag van singles. 'Amsterdam is heel single-gericht, dus dat is nu een stuk lastiger'. Advies voor singles in deze moeilijke tijden heeft ze wel. 'Onderhoud je contacten. En kijk vooral wat wel kan. Ga wandelen of fietsen met de mensen om je heen. Want anders wordt het wel erg geïsoleerd allemaal.'

Voor Charelle en Martijn was de wandeling in de Jordaan een fijne manier van daten. 'Dit is nu de vijfde keer dat we elkaar zien. Het is een lekkere wandeling, je leert iets van de stad en je ontdekt ook dingen van elkaar.' Wat dan? 'Mijn nerderigheid over geschiedenis stoort haar niet', vertelt Martijn tevreden en opgelucht.