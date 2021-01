Stadsbestuur ziet metrostation bij het IJ niet zitten

De kans dat metrostation Sixhaven in Noord, vlakbij het IJ, er nog komt is klein. Het stadsbestuur laat weten dat er 'nieuwe inzichten' zijn en dat de uitwerking van het plan on-hold is gezet.

Het bouwen van het metrostation, dat dan aangesloten zou worden op de Noord/Zuidlijn, bleek veel duurder dan de verwachte 45 miljoen euro. De kosten worden nu geschat op tussen de 120 en 150 miljoen.

Zes weken

Ook zou de bouw veel invloed hebben op de Noord/Zuidlijn. Die zou dan tijdens twee zomers zo'n zes weken volledig buiten dienst moeten zijn. Ook zou er tijdens een langere periode maar op een spoor gereden kunnen worden, waardoor er minder metro's kunnen rijden.

Wethouders Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) en Egbert de Vries (Vervoer) laten in een brief aan de gemeenteraad weten dat de huidige Noord/Zuidlijn en de inzet van grotere ponten die vaker varen de druk op de pont bij de Buiksloterweg al hebben verminderd.

Voldoende capaciteit

Ook wordt er in 2022 een fiets- en voetgangersbrug over het Noordhollandsch Kanaal in gebruik genomen, waardoor de pont bij het IJplein beter bereikbaar is. 'Daarmee is op dit moment de inschatting dat er tot 2030 voldoende capaciteit is op de twee centrale veerverbindingen', schrijven de wethouders.