Gaslek na brand in Noord, flat ontruimd

De brandweer is vanavond massaal uitgerukt voor een brand in een kelderbox van een flat aan de Walmolen in Noord. De brand is inmiddels geblust, maar er is wel een gaslek ontstaan.

Om 18.11 uur werden de eerste brandweerwagens opgeroepen. Toen ging het nog om een 'brand gerucht', dat betekent dat het nog niet duidelijk is of er echt brand is. Daarna werd er opgeschaald naar 'middelbrand', 'grote brand' en uiteindelijk alarmfase Grip 1. Brandweermensen zagen op hun meters namelijk dat er gas was gelekt.

Agenten riepen met megafoons om dat bewoners hun woning uit moesten. Een woordvoerder van de brandweer spreekt van een 'serieuze situatie'. 'De flat, van toch wel negen verdiepingen hoog, is ontruimd. Iedereen staat buiten en we gaan als brandweer ook niet het pand meer in. Bewoners staan nu op zo'n honderd meter afstand.'

Netbeheerder Liander is ook bij de flat aangekomen. Het bedrijf gaat de gasleiding afsluiten.

Het lijkt erop dat er niemand gewond is geraakt. Wel zijn er uit voorzorg twee ambulances opgeroepen.