Man rijdt met hoge snelheid Maserati aan en vlucht met lachgasballon

Op de Ceintuurbaan, ter hoogte van het Sarphatipark, heeft vanochtend een botsing plaatsgevonden. Een auto reed op de trambaan, hoewel dat niet mag, en reed in op een Maserati die links afsloeg vanaf de rijbaan. De bestuurder van de auto is gevlucht, met een lachgasballon in zijn handen.

Toen de bestuurder van de Maserati linksaf sloeg werd hij in de flank geraakt door een Volkswagen Golf. De bestuurder daarvan is meteen gevlucht. Er werd een lachgastank gevonden in de auto.

Wegduiken

Een omstander kwam met de schrik vrij: 'Ik stak de kruising over met mijn kind toen er over de trambaan een Volkswagen met een bloedgang kwam aanrijden. We konden net op tijd wegduiken. De auto moest vol in de ankers voor een andere auto, spinde en raakte deze auto, een Maserati, alsnog.'

De Maserati heeft schade opgelopen door de botsing. De twee inzittenden zijn er ongeschonden vanaf gekomen.

Bedreigd

'De bestuurder is direct uitgestapt en voortvluchtig. Zijn bijrijder stapte uit met een grote lachgasballon. De tank lag nog in de auto, deze heeft de bijrijder later nog gepakt', zegt de omstander. 'Hij dreigde de bestuurder van de Maserati hiermee in elkaar te slaan.'

Getuigen

De politie doet onderzoek naar de botsing en roept getuigen op zich te melden.