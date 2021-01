Illegaal woningdelen nauwelijks gehandhaafd: 'We horen niets op de meldingen terug'

De PvdA blijft voortdurend signalen uit de stad krijgen over ongewenste verkamering, ondanks dat de gemeente vorig jaar strenge maatregelen trof. Volgens de partij wordt er te weinig gehandhaafd. Ook in Osdorp trekken de bewoners aan de bel. 'We horen niets op de meldingen terug.'

'Zij betalen dan 800 euro per kamer terwijl deze woning normaal 1500 euro kost', aldus Van Leeuwen. Hij vindt de hoge prijzen één ding, maar ervaart vooral veel overlast van de studenten. 'De verkamerde mensen hebben net een andere leefstijl dan de veelal oudere bewoners hier en dat botst helaas. De bewoners hebben veel meldingen gemaakt, maar we horen eigenlijk nooit wat terug.'

De bewoners in Osdorp maken zich zorgen om de verkamering van hun flat aan Langswater. Veel van de woningen worden in kleine kamers opgedeeld om deze aan studenten te verhuren. Van de 12 verkamerde woningen zijn 10 illegaal volgens bewoner Maikel van Leeuwen.

Ook de PvdA blijft voortdurend signalen uit de stad krijgen over ongewenste verkamering ondanks dat de gemeente vorig jaar strenge maatregelen trof. 'Wat je ziet gebeuren is dat maatregelen niet zoveel zin hebben zonder adequate handhaving.'

Woonzaken stapelen op

Er is handhavingsachterstand, bevestigt verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens. Hij deelt de zorgen van de PvdA. 'Er wordt ontiegelijk veel illegaal verkamerd in de stad', vindt hij, maar toch wordt er momenteel niet veel tegen opgetreden vanwege de coronacrisis. 'Urgente gevallen gaan we langs, maar de coronaregels zijn toch dat je niet teveel bij elkaar over de vloer komt en daar moeten ook wij ons aanhouden.' De wethouder belooft na de crisis weer meer te handhaven.