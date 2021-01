Stad NL V Caribische studenten hebben het lastig in Amsterdam: ‘Niemand heeft een agenda op Bonaire, hier plan je alles’

Gianny Croes (27) komt uit Aruba en studeert sociologie in Amsterdam. De overgang van het leven op een eiland naar het studentenleven in een grote stad als Amsterdam, is haar niet in de koude kleren gaan zitten. Gianny is hierin niet de enige, blijkt uit onderzoek van de Nationale Ombudsman onder 624 studenten uit de Caribische delen van het Koninkrijk.

Acht jaar geleden verhuisde Gianny van het tropische Aruba naar Nederland voor haar studie. De drastische verandering van het leven op een eiland naar het studentenleven in de grote stad, leverde haar veel problemen op. Zo ligt het niveau van de Nederlandse taal in het onderwijs in Nederland vele malen hoger dan op Aruba. Gianny vond geen aansluiting bij haar Nederlandse medestudenten en kon moeilijk wennen aan het klimaat. Ook de indeling van de stedelijke infrastructuur was in het begin even wennen. 'Ik liep op het fietspad en dacht: wat gebeurt er allemaal? Ik wist niet eens waar ik moest lopen.'

Quote 'Ik liep op het fietspad en dacht: wat gebeurt er allemaal? Ik wist niet eens waar ik moest lopen' Gianny croes, student uva

Studentenvereniging HVANTI biedt hulp Milena Borja Varon (25) uit Bonaire studeert Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de HvA en herkent de problemen. ’Niemand heeft een agenda op Bonaire. In Nederland moest ik wel met een agenda werken want hier plan je alles’, vertelt Milena. Samen met studentenvereniging HVANTI zet zij zich daarom in voor kersverse eerstejaars studenten afkomstig van de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St.-Eustatius en St.-Maarten. Middels workshops wil HVANTI sociale binding tussen medestudenten stimuleren en bijdragen aan hun studiesucces.

Quote 'Niemand heeft een agenda op Bonaire. In Nederland moest ik wel met een agenda werken want hier plan je alles' Milena Borja Varon, studentenvereniging hvanti

Integrale aanpak Steven Croes (41), minister van Onderwijs in Curaçao, is bekend met de problemen en werkt met alle delen van het Koninkrijk samen aan een integrale aanpak om op korte termijn oplossingen te bieden. Momenteel bevinden de partijen nog in de brainstormfase, meldt minister Croes. De minister spreekt ook uit eigen ervaring, gezien hij zelf op 18-jarige leeftijd in Nederland kwam studeren. Hij wil studenten een hart onder de riem steken en meegeven om vooral vol te houden. 'Het is vallen en opstaan.'

AT5

Tweederangsburgers Er is te weinig oog voor de problematiek van Caribische studenten, stelt ombudsman Reinier van Zutphen. De studenten lopen vooral tegen zaken aan als gebrek aan kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving en taal. Hierdoor komen zij in de problemen met de belastingdienst, voelen zich als tweederangsburgers en vinden dat ze worden achtergesteld ten opzichte van hun (Europees-) Nederlandse medestudenten, schrijft van Zutphen in het onderzoek. Van Zutphen roept alle overheden binnen het Koninkrijk der Nederlanden op om er samen voor te zorgen dat Caribische studenten goed voorbereid zijn op hun studie in Nederland en te waarborgen dat zij tijdens en ook na hun studie goed begeleid worden. Inmiddels voelt Gianny zich thuis in Amsterdam. In haar derde jaar besloot ze het roer om te gooien en om hulp te vragen bij het lezen van belangrijke brieven. Ze nam een bijbaantje en trok meer op met Nederlandse medestudenten. 'Ik begrijp nu zelfs Nederlandse grapjes', lacht ze.