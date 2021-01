Politie 'schroeft capaciteit hoog op' voor mogelijke demonstratie zondag

De politie bereidt zich voor op een nieuwe demonstratie zondag tegen de coronamaatregelen. Michel Reijinga, de oorspronkelijke organisator van het protest van afgelopen weekend, zei dinsdag al dat hij de komende zondagen op het Museumplein is om daar naar eigen zeggen 'een kopje koffie te drinken'.

'Dat wordt nu inderdaad "een kopje koffie met elkaar drinken" genoemd, maar we zijn op alles voorbereid', zegt een woordvoerder van de politie. 'Met vorige week in het achterhoofd schroeven we de capaciteit voor zondag dan ook hoog op.'

Reijinga zei dinsdag tegen AT5 dat hij verwacht dat ook andere mensen naar het Museumplein zullen komen.

Confrontatie

Afgelopen zondag kwamen op het Museumplein tweeduizend demonstranten bij elkaar om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Hoewel dat van de gemeente - en uiteindelijk ook de rechter - alleen in het Westerpark en met maximaal 500 personen mocht, kwam er toch een grote groep naar het Museumplein.

Zo'n 200 tot 250 demonstranten raakten daar slaags met de politie. Zij trokken stenen uit de grond en gooiden die naar agenten. Ook staken ze vuurwerk af en hadden ze slagwapens bij zich. Een spuitwagen van de ME stond de politie bij om de demonstranten van het plein te krijgen.

Aanhoudingen

Er werden 143 mensen aangehouden, van wie er zestien werden aangehouden voor openlijke geweldpleging. Volgens burgemeester Halsema zijn er drie politiepaarden met een ploertendoder geslagen. Eén van de paarden werd maar liefst vier keer op het hoofd geraakt.