Vanavond 21.00 uur gaat de avondklok in, hoe werkt dat precies?

Om 21.00 uur vanavond gaat de avondklok in heel Nederland in. Dat betekent dat het tussen 21.00 uur 's avonds en 04.30 uur 's ochtends niet is toegestaan om buiten te zijn. De maatregel geldt in ieder geval tot 10 februari. Maar hoe zit dat bijvoorbeeld voor maaltijdbezorgers en mantelzorgers? De precieze regels en uitzonderingen lees je in dit artikel.

Het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat er een avondklok geldt in de stad. De overheid heeft voor deze aanpak gekozen om de besmettingen af te remmen. Op dit moment zijn er veel zorgen over de Britse variant van het coronavirus, die zou besmettelijker en wellicht ook dodelijker zijn. Naast het invoeren van de avondklok is er ook een dringend advies om niet meer dan één gast per dag te ontvangen. Ook geldt er een vliegverbod voor vluchten van en naar Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Het vliegverbod zal een maand lang duren. Regels De avondklok is tussen 21.00 uur 's avonds en 04.30 uur 's ochtends van kracht, met een voorlopige einddatum op woensdagochtend 10 februari. Wie zich tijdens deze uren tóch buiten bevindt, riskeert een boete van 95 euro. Wie de benodigde papieren vervalst, kan aangehouden worden. Onder 'buiten' valt alles wat buitenshuis is, maar ook het zitten in een auto, taxi, touringcar, bus of ander soort OV is niet toegestaan. Om toch naar buiten te kunnen is een noodzakelijke reden nodig. Wie de straat op moet voor werk heeft een werkgeversverklaring én een eigen verklaring nodig. Werkgevers kunnen zelf een formulier van de overheid invullen voor werknemers. De eigen verklaring is een formulier van de overheid die zelf kan worden ingevuld en moet getoond worden als handhaving vraagt deze te laten zien. Op het formulier moeten je naam, woonplaats, geboortedatum, de data dat je naar buiten moet en de reden daarvoor ingevuld worden. Het formulier mag beide digitaal en uitgeprint worden ingevuld en getoond. Handhaving 'De eerste dagen zullen er intensieve statische en dynamische controles plaatsvinden, met extra politie op straat', aldus burgemeester Halsema eerder deze week in de gemeenteraad. Ook worden er hosts en straatcoaches ingezet, die mensen op straat kunnen aanspreken en informeren. De burgemeester zei ook dat er meteen boetes worden gegeven bij een overtreding van de regels. Volgens haar is het belangrijk dat er in alle gemeentes hetzelfde wordt gehandeld, omdat er anders een verschuivingseffect kan plaatsvinden. Uitzonderingen Hoewel de avondklok voor iedereen in Nederland geldt, zijn er wel een paar uitzonderingen. Zo hoeven agenten, brandweer en ambulancepersoneel geen formulier bij zich te hebben. Hetzelfde geldt voor machinisten, conducteurs, metro- en trambestuurders, bus- en taxichauffeurs en vliegtuigcrew. Ook mensen in een noodsituatie hebben geen verklaring nodig. Denk bijvoorbeeld aan brand in een gebouw, dan mogen de bewoners van het pand wel de straat op. Daklozen hoeven ook geen formulier op zak te hebben.

Er geldt ook een uitzondering voor het uitlaten van een hond. Dat moet dan wel weer in je eentje én de hond moet het hele rondje aangelijnd zijn. Andere gegronde redenen om buiten te zijn tijdens de avondklok zijn het verkrijgen of verlenen van hulp aan andere personen of dieren. Ook mag er gereisd worden naar een examen of tentamen voor een MBO, HBO of WO opleiding, een uitvaart en voor een oproep van een rechter. En dat geld ook voor gasten van een live-programma op tv, maar die moeten dan wel een uitnodiging op zak hebben. Het GVB heeft aangegeven voorlopig volgens de normale dienstregeling te blijven rijden. Maaltijdbezorgers Wie op dit moment geen werkende oven heeft hoeft zich ook geen zorgen te maken: het bestellen en bezorgen van eten blijft toegestaan. Maaltijdbezorgers mogen eten afhalen en bezorgen aan huis, mits ze een werkgeversverklaring en een eigen verklaring bij zich hebben.