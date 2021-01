Spoor van vernieling in Amstelveen

In de Dorpsstraat en de Stationsstraat zijn van meerdere panden de ruiten ingegooid. Ook van een graafmachine en een auto zijn verschillende ruiten vernield.

'Het is al moeilijk genoeg voor bedrijven om in deze tijd te overleven met de huidige maatregelen', aldus de politie Amstelveen op Facebook. De zaak is in behandeling bij de recherche