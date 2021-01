Niet iedereen heeft begrip voor de avondklok: 'Ik heb er geen woorden voor'

Vanavond is het dan echt zo ver: vanaf 21:00 uur mogen we de deur niet meer uit. Wat vinden Amsterdammers daarvan, en gaat iedereen zich er wel aan houden? We peilden de stemming op de Noordermarkt.

Om 21.00 uur vanavond gaat de avondklok in heel Nederland in. Dat betekent dat het tussen 21.00 uur 's avonds en 04.30 uur 's ochtends niet is toegestaan om buiten te zijn. 'Ik vind het echt belachelijk en ik heb er geen woorden meer voor', vertelt een vrouw.

Een ander reageert genuanceerder op de nieuwe maatregel. Hij vindt dat we niet te 'dramatisch' moeten doen omdat we geen bier meer mogen drinken. 'Aan de ene kant denk ik: er moet wat gebeuren, maar aan de andere kant vraag ik me af of het heel veel zin heeft.'