Avondklok van kracht in de stad, veel politie ingezet

Zojuist is de avondklok in heel de stad ingegaan. Amsterdammers mogen tussen 21.00 uur 's avonds en 04.30 uur 's ochtends niet naar buiten. Om toch na ar buiten te kunnen is een noodzakelijke reden nodig.

Een bewoner van de Linnaeusstraat zag voor zijn deur Amsterdammers gecontroleerd worden. Op meerdere plekken in de stad voert de politie controles uit. Er zijn al meerdere boetes uitgedeeld in de stad voor het overtreden van de avondklok, laat een politie woordvoerder weten aan AT5.

Burgemeester Halsema: 'Wij Houden vol'

Vanmiddag liet burgemeester Halsema in een videoboodschap weten dat de maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat nieuwe varianten van het virus de overmacht krijgen. 'We perken onze vrijheid nog eens in, om elkaar te beschermen. En we vergeten niet dat Amsterdam en vrijheid onafscheidelijk zijn, dat ondernemen in het hart van deze stad zit en dat ook wij een voorbeeld kunnen zijn voor nieuwe generaties.'

Regels

De avondklok is tussen 21.00 uur 's avonds en 04.30 uur 's ochtends van kracht, met een voorlopige einddatum op woensdagochtend 10 februari. Wie zich tijdens deze uren tóch buiten bevindt, riskeert een boete van 95 euro. Onder 'buiten' valt alles wat buitenshuis is, maar ook het zitten in een auto, taxi, touringcar, bus of ander soort OV is niet toegestaan.

Om toch naar buiten te kunnen is een noodzakelijke reden nodig. Wie de straat op moet voor werk heeft een werkgeversverklaring én een eigen verklaring nodig. Werkgevers kunnen zelf een formulier van de overheid invullen voor werknemers.