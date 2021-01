Een supermarkt aan de Lindenlaan in Amstelveen is vanavond overvallen. De daders zijn gevlucht.

De twee overvallers bedreigden het personeel van de supermarkt met een steekwapen. Of er iets is buit gemaakt is nog onbekend.

De daders wisten te ontkomen en zijn nog voortvluchtig. Via Burgernet is het signalement van de twee overvallers verspreid.