Fietser gaat er vandoor bij controle avondklok

Een fietser op de Admiraal de Ruijterweg besloot vannacht niet te stoppen bij een controle van de politie. De fietser reedt recht op een grote controle af. Op de video is te zien hoe de meneer langs de controle rijdt, zonder aangehouden te worden.

Op meerdere plekken in de stad worden controles gehouden, vanwege de avondklok. Amsterdammers mogen tussen 21.00 uur 's avonds en 04.30 uur 's ochtends niet naar buiten. Om toch naar buiten te kunnen is een noodzakelijke reden nodig.

'Het is feest hier', zegt de mevrouw die het filmpje maakt vanuit haar raam. Op het filmpje is een lange rij aan agenten te zien. 'Dit wordt spannend', zegt ze terwijl de fietser komt aanrijden.

'Ohjeej, kan je nog omkeren', vraagt ze zich af. De politie geeft de man een stopteken, maar daar geeft hij geen gehoor aan. Op een rap tempo fiets de man er vandoor. De motoragent stapt op zijn motor om vervolgens hard achter de fietser aan te rijden.

Het is onbekend of de man is aangehouden.